Eğitimde zihinsel özgürlük tartışılacak

NUN Okulları'nın bu yıl yedincisini düzenlediği Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi, 1 Kasım'da "Eğitimde Dekolonizasyon" temasıyla Beykoz Kampüsü'nde yapılacak. Zirve, eğitimde sömürgeci kalıpları sorgulayan yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu yılın teması "Eğitimde Dekolonizasyon". Zirve, yalnızca eğitimcileri değil; eğitimin geleceğine ilgi duyan tüm katılımcıları, "zihinsel ve yapısal dönüşüm" fikri etrafında buluşturmayı hedefliyor.

"Eğitimde Dekolonizasyon" başlığıyla bu yıl, Batı merkezli bilgi anlayışının bireylerin dünyayı algılayış biçimini nasıl şekillendirdiği, kimlik ve adalet arayışlarını nasıl etkilediği tartışılacak. Konuşmacılar arasında Dr. Esra Albayrak, Dr. Munir Fasheh, Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Doç. Dr. Nihal Fırat Özdemir, Dr. İpek Coşkun Armağan, Yazar Halil İbrahim İzgi ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil gibi isimler yer alacak. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı yetkilileri, zirvenin amacını "Eğitimi sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir adalet inşası süreci olarak görmek" sözleriyle özetliyor.