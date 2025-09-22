Eğlence sonrası kocasıyla gittiği otelde öldü! Elif’in son görüntüleri ortaya çıktı!

KOCASI TUTUKLANDI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda savcılık, kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde soruşturma başlattı. Olayla ilgili kadının eşi Erkut Göktürk ve Hasan E. gözaltına alındı.