Haberler Yaşam Haberleri EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.2.2023 15:29

EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesap yöneticisinden 441'i hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 129 kişiden 24'ünün tutuklandığını duyurdu.

DHA
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

EGM'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 441'i hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştır" denildi.
Ayrıca, depremzedelere yardım yapmak isteyen kişilerin iyi niyetlerini suistimal etmek isteyen dolandırıcılara karşı da çalışma başlatıldığı vurgulanarak, "Bu kapsamda 76 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı
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