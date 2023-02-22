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Giriş Tarihi: 22.2.2023 17:00

EGM duyurdu! Provokatif paylaşımlarda bulunan 925 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medya hesaplarından depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunan 925 hesap yöneticisinin tespit edilerek 25'inin tutuklandığını bildirdi.

İHA
EGM duyurdu! Provokatif paylaşımlarda bulunan 925 hesap yöneticisi tespit edildi

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek, ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 925 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 134 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır" denildi.

81 ADET İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin çalışmaların da devam ettiğini belirten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından konuya ilişkin, "81 adet oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.

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EGM duyurdu! Provokatif paylaşımlarda bulunan 925 hesap yöneticisi tespit edildi
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