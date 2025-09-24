EGM PROMOSYON İHALESİ 2025 | EGM banka maaş promosyon anlaşması ne zaman yapılacak, ne kadar olacak?

EGM personeli için banka maaş promosyonu anlaşmasına dair beklentiler artıyor. Binlerce polis, yeni dönemde promosyon tutarının ne kadar olacağını ve ihalenin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, 2025 EGM promosyon ihalesi ne zaman yapılacak, promosyon miktarı ne kadar olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon anlaşması detayları henüz belli olmadı. EGM maaş promosyon ihalesinin eylül ayının son günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. İhale akabinde maaş promosyonlarının en geç Kasım ayının ikinci haftasına kadar personel hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı için promosyon talebi 270 bin TL olarak açıklandı. Açıklamada tutarın tek seferde ve peşin olarak ödenmesi her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır ifadelerine yer verildi.
