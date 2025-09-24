EGM PROMOSYON İHALESİ 2025 | EGM banka maaş promosyon anlaşması ne zaman yapılacak, ne kadar olacak?

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI 2025 PROMOSYON TALEBİ BELLİ OLDU

Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı için promosyon talebi 270 bin TL olarak açıklandı. Açıklamada tutarın tek seferde ve peşin olarak ödenmesi her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır ifadelerine yer verildi.

