EGM PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM GELİŞMELERİ: 100 bin TL EGM maaş promosyonu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EGM promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeler polis memurları tarafından yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni banka promosyon anlaşmasını Türkiye İş Bankası ile yaptı. Buna göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personele 3 yıllık dönem için 100.000 TL promosyon ödenecek. 2022'de yapılan önceki anlaşmanın süresinin dolmasının ardından gözler, yeni ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, EGM 2025 promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? İşte güncel bilgiler ve ödeme takvimi…
EGM PROMOSYON ANLAŞMASI SONUÇLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025'te yapıldı. İhale, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerini kapsıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede, en yüksek teklifi sunan iki bankadan tekliflerini yeniden gözden geçirmelerini talep etmişti.
İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI
İhale Komisyonu, en yüksek teklifi sunan iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ile tekliflerini güncellemeleri için görüşme yaptı. Vakıfbank teklifini 90.000 TL'de sabit tutarken, Türkiye İş Bankası teklifini 100.000 TL'ye yükseltti. Böylece 2025-2028 dönemi için EGM banka promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası'nın oldu.
EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
EGM personeline yönelik 2022 yılında yapılan protokol, 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Promosyon anlaşmaları üç yıllık dönemleri kapsadığından, eski protokol 1 Kasım 2025'te sona erdi.
Bu doğrultuda, 2025 EGM promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Promosyon ödeme tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenerek duyurulacaktır.
ÖDEMELER TEK SEFERDE YAPILACAK
EGM maaş promosyonu, personelin şahsi maaş hesabına doğrudan aktarılacak. 100.000 TL'lik promosyon tutarı, tek seferde ve herhangi bir kesinti olmadan ödenecek.