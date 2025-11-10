EGM PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM GELİŞMELERİ: 100 bin TL EGM maaş promosyonu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EGM promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeler polis memurları tarafından yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni banka promosyon anlaşmasını Türkiye İş Bankası ile yaptı. Buna göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personele 3 yıllık dönem için 100.000 TL promosyon ödenecek. 2022'de yapılan önceki anlaşmanın süresinin dolmasının ardından gözler, yeni ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, EGM 2025 promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? İşte güncel bilgiler ve ödeme takvimi…