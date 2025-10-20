EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte, EGM promosyon ihalesinde son gelişmeler!

EGM personeline yönelik banka promosyonu ihalesinde takvim netleşti. 2025 yılı için yapılacak promosyon anlaşmasının detayları merak edilirken, ihale tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak ve ödemeler hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte, tüm detaylar...
21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek olan ihaleye, EGM'nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası da katılım sağlayabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu ödemesi için henüz rakam netleşmedi.
Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talebinde bulundu. Sendika ayrıca promosyonu tercih etmeyen personellere yönelik 600.000 TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. İhale şartnamesinde,164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde talep de iletildi.
İhalenin sonuçlanmasının ardından promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Yeni promosyon protokolü, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.