Ehliyet yenileme son tarih 2025: Geri sayım başladı! Ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme süreci artık sona yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgelerinin yerine yeni çipli ehliyetler alınmak zorunda. Bu nedenle milyonlarca sürücü "Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet yenilemezsem ne olur?" sorularına yanıt arıyor. Ehliyet yenileme için başvuru süreci, gerekli belgeler, randevu sistemi ve 2025 yılı ehliyet yenileme ücretleri de merak edilen konular arasında yer alıyor.