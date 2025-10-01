Haberler Yaşam Haberleri Ehliyet yenileme son tarih için geri sayım! 2025 Ehliyet nasıl yenilenir, yenileme ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?
Giriş Tarihi: 1.10.2025 11:01

Ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşıldı. 1 Ocak 2016’dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günlere girildi. Yeniden uzatılmayacağı belirtilen süreçte vatandaşlar “Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, nasıl yenilenir, ücreti ne kadar, gerekli evraklar nedir?” sorularını araştırıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden başvuru yapılabilen ehliyet yenileme başvurusu hakkında merak edilenler:

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyet belgelerinin yeni çipli kartlarla değiştirilmesi için verilen süre bu ayla birlikte dolacak. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte ceza ile karşı karşıya kalacak. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi belgeler gerekir? İşte detaylar…

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan sürücüler, yasal olarak trafikte araç kullanamayacak.

EHLİYET NASIL YENİLENİR?


Ehliyet yenileme başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) randevu sistemi üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar, randevu günü gerekli evraklarla birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak yeni ehliyetleri için başvuruda bulunabiliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 15 TL olarak belirlendi:

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kimlik belgesi

Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

