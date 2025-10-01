Ehliyet yenileme son tarih için geri sayım! 2025 Ehliyet nasıl yenilenir, yenileme ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyet belgelerinin yeni çipli kartlarla değiştirilmesi için verilen süre bu ayla birlikte dolacak. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte ceza ile karşı karşıya kalacak. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi belgeler gerekir? İşte detaylar…