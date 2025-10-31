EHLİYET YENİLEMEDE BUGÜN SON GÜN! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar neler, son tarih ne zaman, ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme için son tarihe sayılı günler kaldı. Başvurular hızla artarken, randevu Alo 199, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden alınabiliyor. Gerekli evraklarla nüfus müdürlüklerine başvurarak yenileme yapılabiliyor. Süreçte geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor. Son tarih ve detaylar için işlemleri erkenden tamamlamak gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek.
Sürücü belgesi başvuru sırasında istenilen belgeler evraklar;
• Kimlik Belgesi
• Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi.
• Sürücü Sağlık Raporu
• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı1 adet biyometrik fotoğraf
• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Sosyal medya hesabından sürücülere hatırlatmalarda bulunan Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında,
"Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır.
Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)
Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerine yer verdi.
Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir),
Eski tip ehliyet belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar 15 lira ödenmesi gerekecek. 1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme işlemi 7 bin 438 lira olacak.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025.