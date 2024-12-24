Ehliyeti alkolden iptal edilen sürücü uslanmadı: Alkollü araç kullanırken kaza yaptı!

S. U.'nun kullandığı özel araç Karabük istikametinden Safranbolu istikametine giderken, Balıklar Kavşağı mevkiinde bulunan Battı Çıktı alt geçidine girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce aracının sol kısımlarını, sonrasında aracının sağ kısımlarını kaldırıma çarptı. Diğer sürücülerin olayı bildirmeleri üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri geldi.

Kaza nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan S.U.'nun ehliyetinin daimi iptal olduğu, aynı zamanda etanol sonucunun 2.94 promil olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı S.U. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.