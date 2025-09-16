Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu başlıyor. Sezonun ilk maçları bugün gerçekleşirken gözler temsilcimiz Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının tarihine çevrildi. Sarı kırmızılı ekibin hazırlıklarını sürdürdüğü mücadele Deutsche Bank Park'ta gerçekleşecek. Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?