Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu başlıyor. Sezonun ilk maçları bugün gerçekleşirken gözler temsilcimiz Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının tarihine çevrildi. Sarı kırmızılı ekibin hazırlıklarını sürdürdüğü mücadele Deutsche Bank Park'ta gerçekleşecek. Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Frankfurt- Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00