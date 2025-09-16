Haberler Yaşam Haberleri Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında!
Giriş Tarihi: 16.9.2025 10:54

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 16 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla başlamasıyla gözler Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçına çevrildi. Süper Lig'de üç sezondur şampiyon olan sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde de bu başarıyı yakalamak ve ilk maçta galibiyeti almak istiyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu başlıyor. Sezonun ilk maçları bugün gerçekleşirken gözler temsilcimiz Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının tarihine çevrildi. Sarı kırmızılı ekibin hazırlıklarını sürdürdüğü mücadele Deutsche Bank Park'ta gerçekleşecek. Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANKFURT- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Frankfurt- Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.

FRANKFURT- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

