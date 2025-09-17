Haberler Yaşam Haberleri Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 heyecanı başladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor! Temsilcimiz Galatasaray, ligdeki kritik maçta Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularını merak ediyor. Sarı kırmızılılar 8 maçlık seride başından ipleri elinde tutmak istiyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar, yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 heyecanı başladı. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar…

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmalarında oynanacak Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü sahne alacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Almanya'daki Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yoğun taraftar desteği bekleniyor.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları ve Eintracht Frankfurt deplasmanının TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor. Futbolseverler, ekran başında yerini alıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i

Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai – Torreira, Lemina, Sara – Sane, Yunus, Barış Alper

