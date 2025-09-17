Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 heyecanı başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 heyecanı başladı. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar…