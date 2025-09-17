Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 heyecanı başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 heyecanı başladı. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmalarında oynanacak Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü sahne alacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Almanya'daki Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yoğun taraftar desteği bekleniyor.
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00
Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai – Torreira, Lemina, Sara – Sane, Yunus, Barış Alper