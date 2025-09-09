Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki ilk sınavına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler, maçın günü, başlama saati ve yayın kanalı konusunda yoğun bir araştırma yapıyor. Avrupa arenasındaki bu zorlu mücadele, Galatasaray için moral ve prestij açısından büyük önem taşıyor. Peki, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…