Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki ilk sınavına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler, maçın günü, başlama saati ve yayın kanalı konusunda yoğun bir araştırma yapıyor. Avrupa arenasındaki bu zorlu mücadele, Galatasaray için moral ve prestij açısından büyük önem taşıyor. Peki, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü sahne alacak. Almanya'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Temsilcimiz grup aşamasında toplamda 8 maça çıkacak. Maçların dördü deplasmanda dördü sarı kırmızılıların evinde oynanacak.
18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül: Galatasaray - Liverpool
22 Ekim: Glatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım: Ajax - Galatasaray
25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise
9 Aralık: Monaco - Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray