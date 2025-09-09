Haberler Yaşam Haberleri Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor!
Giriş Tarihi: 9.9.2025 09:33

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını merak ediyor. Dev maç eylül ayında oynanacak. İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki ilk sınavına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler, maçın günü, başlama saati ve yayın kanalı konusunda yoğun bir araştırma yapıyor. Avrupa arenasındaki bu zorlu mücadele, Galatasaray için moral ve prestij açısından büyük önem taşıyor. Peki, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü sahne alacak. Almanya'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Temsilcimiz grup aşamasında toplamda 8 maça çıkacak. Maçların dördü deplasmanda dördü sarı kırmızılıların evinde oynanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş. Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Bilginin netleşmesi için kanalın yayın akışı bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Glatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

