Ekran kuşağına düşünce eğitimi

Enstitü Sosyal Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dijital çağın çocukları için yeni bir model oluşturdu. Ekranların pasifleştirdiği nesil, artık düşünmeyi yeniden öğrenecek. Ekranlarla çevrili bir çağda büyüyen çocukların artık yalnızca bilgiye ulaşmaları değil, onu anlamlandırmaları, sorgulamaları ve yeniden üretmeleri bekleniyor. Bu amaçla geliştirilen 'Düşünme Becerileri Projesi', dijital alışkanlıkların çocukların dikkat, muhakeme ve anlam kurma becerileri üzerindeki olumsuz etkilerine karşı yeni bir eğitim modeli sunuyor. Uzmanlara göre hızlı içerik akışı, çocukların derin düşünme ve bağlantı kurma kapasitesini giderek zayıflatıyor. Proje tam da bu noktada devreye giriyor. Uzmanlara göre proje, sadece akademik başarıyı değil, dijital çağın pasif tüketim alışkanlıklarını da dönüştürmeyi hedefliyor. Enstitü Sosyal, bu programla Türkiye'de erken yaşta eleştirel ve yaratıcı düşünme kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

ZİHİNSEL İŞGAL ÇAĞI

Bir yıl süren disiplinler arası çalışmanın ürünü olan proje, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlandı. Felsefeciler, eğitimciler, psikologlar ve yazarların katkısıyla oluşturulan program, düşünme becerilerinin üniversiteye gelmeden önce, erken yaşta kazandırılması gerektiği fikrinden yola çıkıyor. Proje kapsamında geliştirilen materyaller, çocukları dijital dikkat dağınıklığından uzaklaştırarak yeniden derin düşünmeye yönlendiriyor. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, "Ekranlar ve hızlı içeriklerle kuşatılmış bu zihinsel işgal döneminde çocuklarımız anlam kaybı yaşıyor. Hazırladığımız programla çocukların bilişsel kapasitesini en üst düzeyde kullanmalarını, amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜNMEK ÖZGÜRLÜKTÜR

Projenin akademik yürütücüsü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Profesörü Ayhan Çitil, düşünmenin erken yaşta kazandırılması gerektiğini vurguladı. Çitil "Düşünmek bir özgürlüktür. Bu dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek de, içinden çıkılmaz hâle getirmek de düşünmekle ilgilidir. Çocukların bu özgürlüğü oyunla ve merakla erken yaşta deneyimlemesini istiyoruz" dedi.