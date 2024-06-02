Eksik malzemeden çöktü 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde 1988 yılında inşa edilen 4 katlı bina dün sabah bir anda çöktü. Bina saniyeler içinde enkaz yığını haline gelirken ,çevrede de büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede 8 kişiyi yaralı olarak enkazdan çıkarttı. Hayatını kaybeden bir kişinin ise cenazesine ulaşıldı. Yaralanan kişilerin Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa olduğu öğrenildi. Ölen kişinin Dovletyar Charyyev olduğu belirtildi. Yıkılan bina çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binada kesik kolon olduğu iddialarının adli soruşturmayla aydınlanacağını kaydetti. Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Yerlikaya,"Yarısı Bizden Kampanyası'nı duymayan İstanbullu kalmadı. Bu sadece İstanbulla da ilgili değil, Marmara Bölgesi ile ilgili. Biz depremlere karşı direnci olmayan, az önce enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz" dedi. Yerlikaya, binadan yaralı kurtarılan 6 aylık bebeği de hastanede ziyaret etti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de 36 yaşındaki binaya kaçak olarak 1.5 kat eklendiğini kaydetti. Özhaseki, "Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlamadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonra süreçlerde statiğini bozacak müdahelelerin yapıldığı anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı. Çöken binanın bitişiğindeki binanın sahibi olduğunu belirten bir kişi de "Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti" ifadelerini kullandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma için bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan yürütülecek soruşturmada, binanın sahibi Murat Gençtürk'le girişindeki işletmenin sahibi Özlem Aktürk Dinçer gözaltına alındı.te yandan çökme sırasında caddeden geçmekte olan bir İETT otobüsü de enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüsün içindeki yolcular hemen dışarıya çıkarken otobüsün ön kısmı ile park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluştu.