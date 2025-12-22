Ekspere inandı hasarlı araç aldı

Ankara'da yaşayan Utku Macit'in( 28), 3 yıl önce aldığı araç başına dert oldu. İddiaya göre Macit, 2022 yılında bir oto galeri ile anlaşarak beğendiği 2013 model aracı almaya karar verdi. Hem ekspertiz raporlarında hem de TRAMER (SMS) sorgularında araçta sadece birkaç parça boya göründüğünü, herhangi bir "ağır hasar" kaydına rastlanmadığını ifade eden Macit, aracı güvenle kullanmaya başladı. Aracı satmak isteyen Macit, aracını 1 milyon TL karşılığında bir alıcıya satmak üzereyken yapılan sistem kontrolünde, aracın aslında geçmiş tarihli "ağır hasar" kaydı olduğunu öğrendi. Satış iptal edildi. SABAH'a konuşan genç adam olayı yargıya taşıdığını söyledi.