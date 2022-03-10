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Giriş Tarihi: 10.3.2022 14:55 Son Güncelleme: 10.3.2022 14:55

El Ahir Ne Demek? Allah’ın El-Âhir İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Ahir Ne Demek? Allah’ın El-Âhir İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala’nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Ahir Allah’ın kudretini bizlere aktarmak için bildirilmiştir. Faziletleri yerine getirildiğinde insanı güçlendirdiği ve saf bir kalbe kavuşturulduğu düşünülen El Ahir ismi şerifi Allahu Teala hakkında da bizlere verilen önemli detaydır. Öyleyse El Ahir ne demek? Allah’ın El-Âhir isminin anlamı ve fazileti

Allahu Teala'nın 99 isminden yalnızca birisi olan El Ahir ismi şerifi bizlere O'nun hakkında önemli bir bilgi vermekte ve onun kudretlerinden bir tanesi hakkında bilgi sahibi yapmaktadır. Aynı zamanda faziletleri yerine getirildiğinde bizleri de onun şefkat ve kudretinden nasiplenmeye de sebep olmaktadır.

El Ahir Ne Demek?

Esmaül Hüsna'da yer alan 99 isimden birisi olan El Ahir Allahu Teala'nın sonsuzluğunu tasvir etmektedir. El Ahir isminin iki farklı anlamı bulunmaktadır.

Birinci Anlam: Allah, her şeyi sarmış ve kuşatmıştır. Başlangıç için bir neden aranacak ise O'dur. Nitekim İbn Rüşd ve Muhyiddin İbn Arabi gibi İslam medeniyetinin bilinen alimleri Allah'ı her şeyin ilk akla gelen nedeni ve her şeyin ilk ilkesi olarak nitelendirmişlerdir. Çünkü O'nun dünü, bugünü ve yarını yoktur. Bu kavramlar yalnızca dünyaya ait olan yani dünyevi kavramlardır. O her zaman, her yerde ve her nefeste olacaktır.

İkinci Anlam: Sonsuz ve kalıcı olan yalnızca O'dur. Kasas Suresi 88. Ayette belirtildiği üzere Allah'tan başka her şeyin yok olacağı belirtilmektedir. Herkes ölümlüdür ve her şeyin bir sonu vardır. Yani her şeyin bir sonu vardır. Allah'ın kulları iyi şeyler yapmalı ve O'nun varlığını asla unutmamalıdır. Yalnızca dünyadaki hayatın olduğunu ve bunun bir son olduğunu iddia eden ve buna inananlar ahiret gününe inanmamakla yalan söylemiş olurlar. Bunlar günahkarlardır.

El-Âhir Anlamı

İsmi şeriflerden bir tanesi olarak bilinen El-Âhir Allahu Teala'nın sonsuzluğunu tasvir etmektedir. Allah'ın bir başlangıcının olmadığı ve olamayacağı gibi bir sonunun da olmadığı ve olamayacağını tasvir etmektedir.

Ya Ahir Esmasının Fazileti

El Ahir isminin faziletleri esmasının farklı sayıları ile okunabilmektedir. Bunları sıralayacak olursak;

  • Allahu Teala tarafından yardım görmek ve düşmanlara karşı üstünlük sağlamak için 801 kere okunmalıdır.
  • Temiz bir kalp ve saf bir gönül için her gün sabah ve akşam 100 defa okunmalıdır.
  • Ahirette ve dünyada huzura kavuşmak için 5 vakit namazdan sonra 801 defa okunmalıdır.
  • Bir bardak suyun üzerine 801 kere bu ismi şerifi okumak konuşma bozukluğuna bir çare olarak görülmektedir.

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El Ahir Ne Demek? Allah’ın El-Âhir İsminin Anlamı Ve Fazileti
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