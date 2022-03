El Ahir Ne Demek? Allah’ın El-Âhir İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala'nın 99 isminden yalnızca birisi olan El Ahir ismi şerifi bizlere O'nun hakkında önemli bir bilgi vermekte ve onun kudretlerinden bir tanesi hakkında bilgi sahibi yapmaktadır. Aynı zamanda faziletleri yerine getirildiğinde bizleri de onun şefkat ve kudretinden nasiplenmeye de sebep olmaktadır.

El Ahir Ne Demek?

Esmaül Hüsna'da yer alan 99 isimden birisi olan El Ahir Allahu Teala'nın sonsuzluğunu tasvir etmektedir. El Ahir isminin iki farklı anlamı bulunmaktadır.

Birinci Anlam: Allah, her şeyi sarmış ve kuşatmıştır. Başlangıç için bir neden aranacak ise O'dur. Nitekim İbn Rüşd ve Muhyiddin İbn Arabi gibi İslam medeniyetinin bilinen alimleri Allah'ı her şeyin ilk akla gelen nedeni ve her şeyin ilk ilkesi olarak nitelendirmişlerdir. Çünkü O'nun dünü, bugünü ve yarını yoktur. Bu kavramlar yalnızca dünyaya ait olan yani dünyevi kavramlardır. O her zaman, her yerde ve her nefeste olacaktır.

İkinci Anlam: Sonsuz ve kalıcı olan yalnızca O'dur. Kasas Suresi 88. Ayette belirtildiği üzere Allah'tan başka her şeyin yok olacağı belirtilmektedir. Herkes ölümlüdür ve her şeyin bir sonu vardır. Yani her şeyin bir sonu vardır. Allah'ın kulları iyi şeyler yapmalı ve O'nun varlığını asla unutmamalıdır. Yalnızca dünyadaki hayatın olduğunu ve bunun bir son olduğunu iddia eden ve buna inananlar ahiret gününe inanmamakla yalan söylemiş olurlar. Bunlar günahkarlardır.

El-Âhir Anlamı

İsmi şeriflerden bir tanesi olarak bilinen El-Âhir Allahu Teala'nın sonsuzluğunu tasvir etmektedir. Allah'ın bir başlangıcının olmadığı ve olamayacağı gibi bir sonunun da olmadığı ve olamayacağını tasvir etmektedir.

Ya Ahir Esmasının Fazileti

El Ahir isminin faziletleri esmasının farklı sayıları ile okunabilmektedir. Bunları sıralayacak olursak;