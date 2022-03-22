El Aliyy Ne Demek? Allah’ın El-Aliyy İsminin Anlamı Ve Fazileti

Kur'anda da pek çok ayette geçen el-Aliyy ismi şerifi Allah'ın kudretinin ortaya konduğu isimlerdendir. Bu bakımdan el-Aliyy ismi ve içerdiği anlam derinlemesine bilinmelidir. Peki, el-Aliyy isminin anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

El-Aliyy isminin anlamı

El-Aliyy ismi şerifi yücelik; şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak anlamlarına gelen 'ala' kelimesinden türetilmiştir ve Kur'anda sekiz yerde geçmektedir. Alî esması; yücelik ve hükümranlıkta kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir varlık bulunmayan, ulûhiyyetle bağdaşmayan bütün olumsuz niteliklerden münezzeh bulunan kemal sahibi ulu Allah" anlamını ifade etmektedir.

Ya Aliyy esmasının fazileti

Allah'ın her isminden alınacak farklı bir fazilet vardır. El-Aliyy ismi de Allah'ın yüceliğini anlamak ve kulun Allah karşısındaki acziyetini farketmesi, alınacak en büyük faziletlerden biridir. Allah'ı zikretmek ona olan aczin bir göstergesi ve ona duyulan muhabbetin işaretidir. Bundan dolayı kul ne kadar Allah'ı zikrederse o kadar O'na yaklaşır. Bu açıdan el-Aliyy kelimesi de anlamını bilerek zikredilmesi gereken isimlerdendir.

El-Aliyy isminin geçtiği bazı ayetler

Nisa 34: Allah'ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah'a itaatkârdır; Allah'ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) başkaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

Al-i İmran 26: De ki: "Ey mülkün gerçek sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin."

A'la 1:Yüce rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an.