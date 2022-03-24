El Baki Ne Demek? Allah’ın El-Bâkî İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın yüzlerce güzel isimlerinden biri olan El-Bâkî anlamı ile ne kadar faziletli bir isim olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu ismi zikretmenin faziletleri oldukça çoktur. Peki, El-Bâkî ne demek?

El-Bâkî İsminin Anlamı Nedir?

Bâkî isminin temel anlamıyla ilk incelemeye başlarsak; ebedî olan; varlığının sonu olmayan anlamlarına geldiğini görürüz.

Allah Teâlâ, varlığı devamlı olandır sonucuna varabiliriz. Varlığının bir başlangıcı olmadığı gibi bir sonu da yoktur. Zâtı ebedidir, sıfatları da, fiilleri de bâkîdir. Yani devamlıdır. Sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan, geleceğe doğru sürüp gitmek, ölümsüz olmak anlamlarına da gelmektedir.

El-Hâdî Esmasının Fazileti

El Bâki; varlığı için herhangi bir yokluk söz konusu olmayandır.

El Bâki; ölümsüz olan ve hiçbir değişikliğe uğramayandır.

El Bâki; varlığının sonra ermesi düşünülemeyen, ebedi olandır.

El Bâki; özellikleri, hakimiyeti, sultası ve melikliği daim olandır.

El Bâki ismini günlük olarak zikreden kişi dilediğine ulaşır. Manevi birliktelik, hizmet amacına yönelik olarak bu ismin tertibini yerine getirenler şaşıracağı güzel sonuçlara ulaşırlar. Dünyalık elde etmek için de bu ismin zikrinden yararlanırlar.

El-Hâdî İsminin Geçtiği Bazı Ayetler