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Giriş Tarihi: 24.3.2022 15:47 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:47

El Baki Ne Demek? Allah'ın El-Bâkî İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Baki Ne Demek? Allah’ın El-Bâkî İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın 99 isminin yer aldığı Esmaül Hüsna’da El-Bâkî ismi dikkat çekenler arasında yer almaktadır. Çünkü anlamı ve fazileti güçlü olduğu içindir. Bu ismi zikretmek ve anlamını bilerek zikretmek birçok güzel şeyler olacağına işaret edilir. İşte El-Bâkî isminin anlamı ve fazileti…

Allah'ın yüzlerce güzel isimlerinden biri olan El-Bâkî anlamı ile ne kadar faziletli bir isim olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu ismi zikretmenin faziletleri oldukça çoktur. Peki, El-Bâkî ne demek?

El-Bâkî İsminin Anlamı Nedir?

Bâkî isminin temel anlamıyla ilk incelemeye başlarsak; ebedî olan; varlığının sonu olmayan anlamlarına geldiğini görürüz.

Allah Teâlâ, varlığı devamlı olandır sonucuna varabiliriz. Varlığının bir başlangıcı olmadığı gibi bir sonu da yoktur. Zâtı ebedidir, sıfatları da, fiilleri de bâkîdir. Yani devamlıdır. Sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan, geleceğe doğru sürüp gitmek, ölümsüz olmak anlamlarına da gelmektedir.

El-Hâdî Esmasının Fazileti

  • El Bâki; varlığı için herhangi bir yokluk söz konusu olmayandır.
  • El Bâki; ölümsüz olan ve hiçbir değişikliğe uğramayandır.
  • El Bâki; varlığının sonra ermesi düşünülemeyen, ebedi olandır.
  • El Bâki; özellikleri, hakimiyeti, sultası ve melikliği daim olandır.

El Bâki ismini günlük olarak zikreden kişi dilediğine ulaşır. Manevi birliktelik, hizmet amacına yönelik olarak bu ismin tertibini yerine getirenler şaşıracağı güzel sonuçlara ulaşırlar. Dünyalık elde etmek için de bu ismin zikrinden yararlanırlar.

El-Hâdî İsminin Geçtiği Bazı Ayetler

  • Rahman 26-27
  • Taha 73
  • Kasas 60
  • Kasas 88
  • Nahl 96
  • A'la 16-17
  • Taha 127

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El Baki Ne Demek? Allah'ın El-Bâkî İsminin Anlamı Ve Fazileti
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