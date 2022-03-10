El Batın Ne Demek? Allah’ın El-Bâtın İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala'nın kudreti, güçleri ve sırlarını öğrendiğimiz 99 ismi şeriften bir tanesi olan El Batın bizleri, yani Allah'ın kullarını doğru yola sokmak ve güç vermek adına tasvir edilmektedir. Şeytandan uzak durmak ve korkularımızı yenmek için bu ismi şerif bizlere güç ve kuvvet vermektedir. Bununla birlikte doğru zamanda Allah'a niyaz ve sonrasında niyet ederek bu ismi şeriflerin kurallarına uyarak onları zikretmek yerinde olacaktır.

El Batın Ne Demek?

Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden bir tanesi olan El Batın, O'nun gizliliğini tasvir etmektedir. Bu durumu da öneminin bilinmesine bağlamaktadır. El Batın ismi Allahu Teala'nın yarattıkları tarafından gizli bulunması onun önemi açısından önemli olduğu anlamına gelmektedir.

El-Bâtın Anlamı

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Batın esmasında O'nun sonsuzluğunu ve yarattıklarının bir sonunun olduğunu belirtmekle birlikte Allah'ın gizli oluşunun kullar açısından önemini arttığına yönelik tasvir bulunmaktadır.

Ya Batın Esmasının Fazileti

Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden El Batın'ın esmasının faziletleri zikredilme sırasına göre farklı anlamlara da gelmektedir. Bunları sıralayacak olursak;

Bir şeyden korkuyorsak veya bir duamızın kabulünü istiyorsak bu ismi şerifi 62 defa okumak gerekmektedir.

Hayatımız içerisinde Allah'a niyaz ederek niyet ettiklerimizin yerine gelmesini istiyorsak 2 rekat namazın ardından 145 defa bu ismi şerifi okumak gerekmektedir.

Korkularımızın üzerine gitmek veya bu korkulardan kurtulmak istiyorsak ismi şerifi 62 defa okumak gerekmektedir.

Şeytanın kafamızı karıştırmasının önüne geçmek istiyorsak bu ismi şerifi 62 kez okumak gerekmektedir.

Vesveseden ve kuruntudan uzak durmak istiyorsak bu ismi şerifi 62 defa okumak gerekmektedir.

Elbette bunları yapmadan önce yine Allahu Teala'ya niyaz etmek ve ardından niyet etmek daha doğru olacaktır. Bununla birlikte sonrasında ruhsal bir rahatlama ve Allahu Teala'dan yardım dilemek için bu kurallar doğru zamanlarda izlenebilmektedir.