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Giriş Tarihi: 6.11.2022

El değmemiş cennet

CNN, Bozcaada’yı tanıttığı yazıda “Ege’de el değmemiş bir cennet” dedi. Tarihi sokaklarından kumsallarına, yemeklerinden festivallerine kadar adaya geniş yer verildi

DIŞ HABERLER
El değmemiş cennet
Türkiye'nin turistik bölgeleri dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak ABD merkezli CNN International kanalının internet sitesindeki haberde Bozcaada geniş bir şekilde okuyuculara tanıtıldı. "Ege'de el değmemiş bir cennet ada" ifadesi kullanılan haberde Bozcaada'nın sadece turizm ve doğal güzelliklerle kaplı olmadığına, tarihi açıdan çok zengin olduğuna vurgu yapıldı. Adada düzenlenen festivallere de atıf yapılan haberde, restoranlar, leziz deniz mahsulleri ve kumsallar için de geniş yer ayrıldı.



Adaya özel reçellerin de olduğu hatırlatılan haberde, Bozcaada'nın yılın her döneminde ziyarete uygun olduğu belirtildi. Adada en çok yoğunluğun yaşandığı ayın ise ağustos olduğuna dikkat çekildi. Tüm bunlara ek olarak yaz aylarında eğlencelerin sokaklara kadar taştığına ama aynı zamanda geceleri yıldızlarla kaplı gökyüzünün keyfini esen rüzgâr eşliğinde yaşamanın da fazlasıyla mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

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