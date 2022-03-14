El Evvel Ne Demek? Allah’ın El-Evvel İsminin Anlamı Ve Fazileti

İsmi şerifler bizlere Allah hakkında önemli bilgiler vererek O'nun kudreti ve sırları hakkında bilgilendirmektedir. Nitekim El Evvel ismi şerifi de Allah'ın sınırları hakkında bizlere bilgi vermektedir. Bununla birlikte her ismi şerifte olduğu gibi Allah'a niyaz ettikten sonra doğru zamanda edilen niyet ve sonrasında zikredilen bu ismi şerif bizleri ruhsal olarak rahatlamakta ve güç vermektedir.

El Evvel Ne Demek?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Evvel bizlere O'nun hakkında çeşitli bilgiler sunmaktadır. İsmi şerif olarak El Evvel'in anlamı incelendiğinde Allah'ın başının ve sonunun olmadığı ve olamayacağı karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Allah'ın dünü olmadığı gibi bugünü ve yarını da yoktur.

El-Evvel Anlamı

Yaratılmak veya doğmak fiilleri yalnızca Allah'ın kullarına özeldir. Bununla birlikte Allah'ın bir başı, başlangıcı ve sonu yoktur. Nitekim Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Evvel de anlamı bakımından sonsuz olan olarak karşımıza çıkmaktadır.

İslam alimleri de Allah'ı tanımlarken O'ndan bu anlamlarda bahsetmiştir. Nitekim İbn Rüşd El Vahid ya da El Evvel isimlerini kullanarak Allah'ı tanımlamaya çalışmıştır.

Ya Evvel Esmasının Fazileti

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifi arasında yer alan El Evvel O'na niyaz ettikten sonra doğru zamanda edilen niyet ve sonrasında ismi şerifin zikredilmesi ile bizleri ruhsal olarak rahatlama ve ferahlama götürecektir. Bu durumları sırasıyla inceleyecek olursak;

Fen konusunda başarılı olmak için El Evvel ismini zikretmek gerekmektedir.

Eğer ki çocuğumuz olmuyorsa ise bu ismi şerifi zikrederek Allah'tan yardım dileyebiliriz.

Sağlığımızı düzenli olarak korumak istiyorsak her gün bu ismi şerifi zikretmemiz gerekmektedir.

Dünyada yaşamımız boyunca karşılaştığımız maddi ya da manevi sorunlarımızın üstesinden gelebilmek için yine bu ismi şerifi zikretmemiz gerekmektedir.

Bir konu veya proje üzerinde çalışırken bu ismi şerifi zikrederek Allah'tan yardım ve kuvvet dileyebiliriz.

Yolculuğa çıkmadan önce bu ismi şerifi zikrederek sağlıklı ve güvenli bir yolculuk gerçekleştirebilirsiniz.

Kaza ve beladan uzak kalmak için bu ismi şerif okunmalıdır.

Namaz sonrasında okunan bu ismi şerif bizleri muradımıza ermemize yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte başlı başına ismi şerifleri okuyarak yardım dilemekten ise öncelikle Allah'a niyaz edip sonrasında doğru zamanda niyet ederek bu ismi şerifi zikretmeleri yerinde olacaktır.