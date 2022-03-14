Haberler Yaşam Haberleri El Hakim Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Hakim İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
Giriş Tarihi: 14.3.2022 15:14 Son Güncelleme: 14.3.2022 15:14

El Hakim Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Hakim İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

El Hakim Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Hakim İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yaratıcımız Allah(c.c)’ın 99 ismi şerifi vardır. Allah’ın sıfatlarını belirten isimlerin hepsine güzel isimler anlamına gelen Esma-ül Hüsna denir. El-Hakim ismi şerifinin anlamı ve fazileti de ancak Esma-ül Hüsna öğrenilerek kavranabilir. Allahın güzel isimlerinden El Hakim ne demek? El Hakim isminin anlamı ve fazileti nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Yüce Allah'ı tanımak ve ona yakın olmak için gidilecek en güzel yollardan birisi de dua etmek ve Allah'ı güzel isimleriyle anmaktır. Allah'ın sıfatlarını ve kudretini daha iyi idrak etmemiz için onun ismi şeriflerini anlamlarıyla bilmek oldukça önemlidir. El Hakim esması da Allah'a ait güzel isimlerdendir. Peki El Hakim ne demektir?

El-Hakim İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Hakim esmasının kelime anlamı hikmetin ve hükmün sahibi olandır. El-Hakim ismi şerifi yüce Allah'ın her şeyi bildiğini, her şeyi eksiksiz ve kusursuz yaptığını, hikmetinin sonsuz olduğunu belirten bir esmadır.

Bu esmanın değindiği anlam, Allah-u Teâlâ'nın ilminin sonsuzluğu, yarattığı her şeyin eksizsiz ve tam olduğu, koyduğu yasakların insanların faydasına yine koyduğu emirlerin de insanların yararına olmasıdır. El-Hakim ismi şerifi Allah (c.c) her şeyi olduğu gibi bilendir, hikmeti ve ilmi sonsuzdur anlamına gelir.

El-Hakim İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yüce Allah'a daha yakın olmak, ondan istemek ve dualar etmek için ismi şerifleri bilmek ve zikretmek oldukça faydalıdır. Yüce Allah'ın güze isimlerini zikretmek kalplere huzur ve ferahlık verir.

El-Hakim ismi şerifini zikretmeyi alışkanlık haline getiren kişi Allah'ın izniyle işlerinde başarılı olur. Namazlardan sonra El-Hakim esmasını okumayı alışkanlık haline getiren kimsenin öğrenme yeteneği artar.

Her gün 78 defa ''Ya Hakim Celle Celâlühü'' ismi şerifini okuyan kimse Allah'ın izniyle ilim sahibi ve başarılı bir kimse olur çünkü Allah-u Teâlâ'nın ilmi ve hikmeti sonsuzdur. Her gün El Hakim ismi şerifi okuyan kimsenin kalbine ilim ve nur girer.

Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Hakim İle İlgili Ayetler Hangileridir?

  • Haşr Suresi / 24.Ayet
  • Saff Suresi / 1.Ayet
  • Zuhruf Suresi / 84.Ayet
  • Yunus Suresi / 109. Ayet
  • Bakara Suresi / 209.Ayet
  • Câsiye Suresi / 2.Ayet
  • Lokman Suresi / 27.Ayet

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu şok edici gerçeği anlattı! MHK’nin hakem kararı sonrası bomba iddia…
Son dakika: Yıldız oyuncuya şok eleştiri! Fenerbahçe maçı sonrası...
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Merih Demiral için dev transfer planı! Yeni takımını ve çılgın bonservis bedelini açıkladılar
Liverpool'da kriz büyüyor! Mohamed Salah diretiyor, görüşmeler tıkandı
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı! Baltalı saldırıdan KADES'le kurtuldu!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Son dakika: Cengiz Ünder sonradan girip golünü attı! Kariyer rekorunu kırdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
El Hakim Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Hakim İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA