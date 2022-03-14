El Hakim Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Hakim İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yüce Allah'ı tanımak ve ona yakın olmak için gidilecek en güzel yollardan birisi de dua etmek ve Allah'ı güzel isimleriyle anmaktır. Allah'ın sıfatlarını ve kudretini daha iyi idrak etmemiz için onun ismi şeriflerini anlamlarıyla bilmek oldukça önemlidir. El Hakim esması da Allah'a ait güzel isimlerdendir. Peki El Hakim ne demektir?

El-Hakim İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Hakim esmasının kelime anlamı hikmetin ve hükmün sahibi olandır. El-Hakim ismi şerifi yüce Allah'ın her şeyi bildiğini, her şeyi eksiksiz ve kusursuz yaptığını, hikmetinin sonsuz olduğunu belirten bir esmadır.

Bu esmanın değindiği anlam, Allah-u Teâlâ'nın ilminin sonsuzluğu, yarattığı her şeyin eksizsiz ve tam olduğu, koyduğu yasakların insanların faydasına yine koyduğu emirlerin de insanların yararına olmasıdır. El-Hakim ismi şerifi Allah (c.c) her şeyi olduğu gibi bilendir, hikmeti ve ilmi sonsuzdur anlamına gelir.

El-Hakim İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yüce Allah'a daha yakın olmak, ondan istemek ve dualar etmek için ismi şerifleri bilmek ve zikretmek oldukça faydalıdır. Yüce Allah'ın güze isimlerini zikretmek kalplere huzur ve ferahlık verir.

El-Hakim ismi şerifini zikretmeyi alışkanlık haline getiren kişi Allah'ın izniyle işlerinde başarılı olur. Namazlardan sonra El-Hakim esmasını okumayı alışkanlık haline getiren kimsenin öğrenme yeteneği artar.

Her gün 78 defa ''Ya Hakim Celle Celâlühü'' ismi şerifini okuyan kimse Allah'ın izniyle ilim sahibi ve başarılı bir kimse olur çünkü Allah-u Teâlâ'nın ilmi ve hikmeti sonsuzdur. Her gün El Hakim ismi şerifi okuyan kimsenin kalbine ilim ve nur girer.

Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Hakim İle İlgili Ayetler Hangileridir?