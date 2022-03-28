El Hasib Ne Demek? Allah’ın El-Hasîb İsminin Anlamı Ve Fazileti

El-Hasib ismi, Allah'ın fiilî sıfatları ve insanla ilgili isimleri grubu içinde yer almaktadır. Allah'ın her şeyi bilemeye ve hesaba çekmeye gücü yettiğini ifade eden El- Hasib ismi ne demektir? İşte, tüm detaylar...

El-Hasib isminin anlamı

Saymak, hesap etmek anlamında kullanılan, husban masdarından türetilen hasib kelimesi, "saymak, hesap etmek" anlamına gelmektedir. El-Hasib ismi ise ; "her şeyi saymışçasına bilen, hesaba çeken" demektir.

Ya Hasib esmasının fazileti

Allah'ın isimlerinin en büyük faziletlerinde biri de Allah'ın gücünün ve kudretinin ne kadar büyük olduğunun farkına varılmasıdır. Bu anlamda El-Hasib isminin de bilinmesi oldukça önemlidir. Biz insanlar hata yapma fıtratı üzere yaratılmışızdır.

Allah bizleri O'na kulluk edelim diye yaratmıştır ve kullarından bazı istekleri vardır. Bundan dolayı yaptığımız ya da yapmadığımız her şeyden bizi hesaba çekecektir. Bu bilinçte olmak kullar için oldukça önemlidir.

El-Hasib ismi de Allah'ın hesaba çekeceğinin ispatı olan isimlerindendir. O yüzden bunun farkında olmak önemlidir. Ayrıca Allah'ın her ismi gibi El- Hasib ismini de zikretmek kul ile Allah arasındaki bağı güçlendirmek açısından önemlidir.

El-Hasib isminin geçtiği bazı ayetler