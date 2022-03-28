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Giriş Tarihi: 28.3.2022 16:13 Son Güncelleme: 28.3.2022 16:13

El Hasib Ne Demek? Allah'ın El-Hasîb İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Hasib Ne Demek? Allah’ın El-Hasîb İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın isimlerinden biri de El-Hasib'tir. El-Hasib esması Allah'ın kırk birinci ismidir. Allah'ın diğer isimleri gibi el-Hasib ismi de Allah'ın sıfatlarını ortaya koymaktadır. Allah'ın her şeyi bildiğinin delillerinden olan El-Hasib ismi ne anlama gelmektedir?

El-Hasib ismi, Allah'ın fiilî sıfatları ve insanla ilgili isimleri grubu içinde yer almaktadır. Allah'ın her şeyi bilemeye ve hesaba çekmeye gücü yettiğini ifade eden El- Hasib ismi ne demektir? İşte, tüm detaylar...

El-Hasib isminin anlamı

Saymak, hesap etmek anlamında kullanılan, husban masdarından türetilen hasib kelimesi, "saymak, hesap etmek" anlamına gelmektedir. El-Hasib ismi ise ; "her şeyi saymışçasına bilen, hesaba çeken" demektir.

Ya Hasib esmasının fazileti

Allah'ın isimlerinin en büyük faziletlerinde biri de Allah'ın gücünün ve kudretinin ne kadar büyük olduğunun farkına varılmasıdır. Bu anlamda El-Hasib isminin de bilinmesi oldukça önemlidir. Biz insanlar hata yapma fıtratı üzere yaratılmışızdır.

Allah bizleri O'na kulluk edelim diye yaratmıştır ve kullarından bazı istekleri vardır. Bundan dolayı yaptığımız ya da yapmadığımız her şeyden bizi hesaba çekecektir. Bu bilinçte olmak kullar için oldukça önemlidir.

El-Hasib ismi de Allah'ın hesaba çekeceğinin ispatı olan isimlerindendir. O yüzden bunun farkında olmak önemlidir. Ayrıca Allah'ın her ismi gibi El- Hasib ismini de zikretmek kul ile Allah arasındaki bağı güçlendirmek açısından önemlidir.

El-Hasib isminin geçtiği bazı ayetler

  • Nisa 6: Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin; eğer onların yeterli fikrî olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz hemen mallarını kendilerine verin, büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ile ve tez elden yiyip tüketmeyin. Zengin olan (veli) yetim malına tenezzül etmesin, yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun; hesap sorucu olarak da Allah yeter.
  • Nisa 86: Size bir selâm verildiğinde ya daha güzeli ile veya dengi ile karşılık verin. Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır.
  • En'am 62: Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O, hesap görenlerin en çabuğudur.
  • Bakara 202: İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah, hesabı çok çabuk görür!

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El Hasib Ne Demek? Allah'ın El-Hasîb İsminin Anlamı Ve Fazileti
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