El Kabid Ne Demek? Allah’ın El- Kabid İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Kabid, birçok surede ve ayette geçen Allah'ın ismidir. Yoksulluğa, açlığa rızık açması için bilinen bu Esma-ül hüsna birçok zor durumdaki kişi tarafından Allah'tan yardım dilemek için zikredilmektedir. Dua önce ya da sonrasında, namaz esnasında ya da sonrasında veyahut günlük yaşantıda dua ve namaz olmadan da zikredilmektedir. El- Kabid anlamı ve fazileti ile ilgili daha fazla bilgi için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

El Kabid Ne Demek?

El Kabid anlamı rızık kesen, muhtaç duruma getiren anlamına sahiptir. Hayırlı şeylere yönelmeyi ifade sağlamaktadır. Allah'ı isimlerinden biridir ve genelde sıkıntı durumlar için zikredilir. Allahu Teala kötü alışkanlıkları, haramı yasaklamıştır. Harama yönelen kişilerin rızıklarını keserek onları sınar.

El Kabid'in bir anlamı daha vardır. O da ölen kişilerin ruhlarını almak anlamına gelmektedir. Allahu Teala kıyamet gününe kadar ölen kullarının ruhunu yanında tutar. Sadece ölüm ile değil kullar uyurken de ruhlarını korur ve Allah katına çıkarır. İki farklı anlamı bakımından da oldukça hayırlı bir esmadır.

Ya Kabıd Esmasının Fazileti Nedir?

Ya Kabid esmasının fazileti saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Allah'ın korumasına sığınan kullar tarafından sıkça zikredilmektedir. Fakirlik, yoksulluk çeken kullar ya Kabid zikrederek Allah'ın yardımını isterler. Sıklıkla zikredilen ya Kabid esması Allah'ın izni ile bereket ve bolluk getirmektedir. El Kabid esmasının geçtiği ayetler şu şekildedir;

"Allah, darlık da verir, genişlik de. Hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz." (Bakara Suresi, 245. Ayet)

"Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabırlıları." (Bakara Suresi, 155. Ayet)

"Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği vakit, Biz Allah'ın kullarıyız ve nihayet Ona döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156. Ayet)

Yukarıda verilen bu ayetler gibi daha birçok ayet de bulunmaktadır. El Kabid esmasının fazileti için edilen dua ise şu şekildedir:

"Ey gönülleri sıkan, daraltan Kabid. Kalplerimiz senin elinde, dilersen ferahlık, dilersen darlık verirsin. Rızkımız senin elinde, dilersen zenginlik, dilersen fakirlik verirsin. Rahmetinden ümidi kesersek darlığa düşeriz. Sana kulluğumuzu unutursak gönlümüz daralır. Kalplerimizi zikrinle ferahlat. Rızkımızı şükürle bollaştır. Kabirlerimizi bizi sıkan, daraltan eyleme.

Amin."