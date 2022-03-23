El Mani Ne Demek? Allah’ın El-Mâni İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ı anmak ve ona şükranlarda bulunmak için 99 isimlerini okumanın faziletli olduğu bilinmektedir. Bu isimlerin anlamlarını da bilerek okumak daha faziletli olacaktır. Allah'ın esmalarından biri de el-Mani'dir. Peki, el-Mani ne demek?

El-Mani İsminin Anlamı Nedir?

Mâni' kelime anlamı itibariyle; dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyen; kötü şeylere engel olan anlamına gelmektedir. Allah Teâlâ, bazı isteklerin gerçekleşmesine izin vermez.

Bütün isteklerimiz, Allah'ın dilemesi ve takdiriyle gerçekleştiğine işaret edilir. O'nun dilemediği bir şey var olmaz. Dilediği şey de oluverir. Allah Teâlâ, sevdiği kullarının bazı kötü isteklerine engel olmak suretiyle onları zarardan koruduğu anlamına da gelmektedir.

El-Mani Esmasının Fazileti

Kur-an'da 4 surede el-Mani ismi geçmektedir. Yasin suresi 9. Ayetten örnek verecek olursak;

Ayet: Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn (yubsırûne).

Anlamı: Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler.

İnsanların olmadık yerde başlarına felaket gelebilmektedir. Bu felaketlerden korunmak için; günde 161 kere " Ya Mâni celle celâlühû " diye okumak her türlü afet, tehlike, maddi ve manevi zararlardan korunur. Her türlü musibetten ve beladan korunmak için günde 161 defa bu ismi zikredebilmesi gerekir.

Bir türlü insafa gelmeyen, zulmeden, söz dinlemeyen kişilere karşı el-Mani zikrinde bulunmak karşıdaki insanın şerrinden korur. "Ya Maniu Celle celalühü" diyerek 161 kere okuyan kişi bütün korkulardan emin olur. Karı koca arasındaki öfkenin dinmesi için uyumadan önce el-Mani ismi zikredilir.

El-Mani İsminin Geçtiği Bazı Ayetler