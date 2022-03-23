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Giriş Tarihi: 23.3.2022 16:40 Son Güncelleme: 23.3.2022 16:40

El Mübdi Ne Demek? Allah’ın El-Mübdi İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Mübdi Ne Demek? Allah’ın El-Mübdi İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Mübdi ismi Esma-ül Hüsna’da yer alan Allah’ın 99 isminde bir tanesidir. Allahu Teala’nın birden fazla ismi vardır ve her isim Allahu Teala’nın bir özelliğini, sıfatını nitelemektedir. El Mübdi esması da bu isimler arasında yer alan anlam bakımından merak edilen isimler arasında yer almaktadır. El Mübdi ne demek? Allah’ın adı olan bu esmasının faziletleri nelerdir? El Mübdi ne zaman zikredilmelidir? Gibi türlü sorular ile karşılaşmak mümkündür. Tüm bunları araştırarak sizler için derledik.

Allah'ın 99 adından biri olan El Mübdi esması, Allahu Teala'nın benzersiz olmasını ve baştan yaratmayı ifade etmektedir. Birçok fazileti olan bu esma kullar tarafından en sık zikredilen esmalar arasında yer alır. Kullar genellikle Allah'a karşı inançlarını göstermek, ibadetlerini tazelemek için El Mübdi esmasını zikretmektedir. El Mübdi esması anlamı ve faziletleri ile ilgili daha fazla bilgi yazımızın devamında yer almaktadır.

El Mübdi Ne Demek?

El-Mübdi anlamı, kısaca maddesiz olan ve örneksiz yaratan olarak tanımlanabilmektedir. Allah'ın yoktan var eden olduğunu, yaratıcı ve her yarattığını bir öncekinden farklı yarattığını anlatmaktadır. Fazileti bol olan bu esma genellikle namazda ve dua ederken zikredilmektedir.

Ya Mübdi Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya mübdi esmasının fazileti için günde 57 defa zikredilmesi gerekmektedir. 57 defa zikretmek kişinin manevi anlamda mertebesinin artması ve ilminin genişlemesini sağlamaktadır. Allahu Teala günde 57 defa "Ya Mübdi" diye zikreden kulunun işlerinden başarılı olması için yardımcı olur. Karşılaştığı sorunlar karşısında kolay bir çözüm yolu bulmasını sağlar. Her anında her zorluğunda kulunun yanında olur. El Mübdi esması müminlerin elde ettiği başarıları arttırır ve onları daha yüksek mertebelere ulaştırır.

Ya Mübdi esması Kur'an-ı Kerim'de de oldukça sık geçmektedir. Ya Mübdi esmasının geçtiği ayetler ve Ya Mübdi esması zikredilirken okunacak dua aşağıda verilmektedir.

  • "Başlatan; Allah'u Teala bütün varlıkları yoktan var eden, varlığı başlatan O'dur. Allah mahlukatı ilk baştan nasıl yarattığını, sonra onu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır." (Ankebut Suresi, 19. Ayet Meali)
  • "Yoktan yaratan: Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden O'dur. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur." (Secde Suresi, 7. Ayet Meali)
  • "Allah'u Teala azze ve celle buyuruyor ki; Kim zerre kadar hayır işlerse onu (karşılığını) görür. Kim de zerre kadar şer işlerse, onu (karşılığını) görür." (Zilzal Suresi, 7-8. Ayet Mealleri)
  • Yukarıda verilen ayetlerde de belirtildiği gibi kim Allah'ın adı olan El Mübdi'yi zikrederse karşılığını mutlaka alır. El Mübdi esması zikredilirken okunacak olan dua ise şu şekildedir:
  • "Ey yarattıklarını örneksiz yaratan Ya Mübdi, Sensin hiçbir şey yokken bir tek var olan. Biz mahlukuz, sensin yaratan; kulluğuna kabul et bizi. Biz günahkarız. Sensin Rahman; rahmetinle karşıla bizi. Ya Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.

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El Mübdi Ne Demek? Allah’ın El-Mübdi İsminin Anlamı Ve Fazileti
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