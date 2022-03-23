El Mübdi Ne Demek? Allah’ın El-Mübdi İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın 99 adından biri olan El Mübdi esması, Allahu Teala'nın benzersiz olmasını ve baştan yaratmayı ifade etmektedir. Birçok fazileti olan bu esma kullar tarafından en sık zikredilen esmalar arasında yer alır. Kullar genellikle Allah'a karşı inançlarını göstermek, ibadetlerini tazelemek için El Mübdi esmasını zikretmektedir. El Mübdi esması anlamı ve faziletleri ile ilgili daha fazla bilgi yazımızın devamında yer almaktadır.

El Mübdi Ne Demek?

El-Mübdi anlamı, kısaca maddesiz olan ve örneksiz yaratan olarak tanımlanabilmektedir. Allah'ın yoktan var eden olduğunu, yaratıcı ve her yarattığını bir öncekinden farklı yarattığını anlatmaktadır. Fazileti bol olan bu esma genellikle namazda ve dua ederken zikredilmektedir.

Ya Mübdi Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya mübdi esmasının fazileti için günde 57 defa zikredilmesi gerekmektedir. 57 defa zikretmek kişinin manevi anlamda mertebesinin artması ve ilminin genişlemesini sağlamaktadır. Allahu Teala günde 57 defa "Ya Mübdi" diye zikreden kulunun işlerinden başarılı olması için yardımcı olur. Karşılaştığı sorunlar karşısında kolay bir çözüm yolu bulmasını sağlar. Her anında her zorluğunda kulunun yanında olur. El Mübdi esması müminlerin elde ettiği başarıları arttırır ve onları daha yüksek mertebelere ulaştırır.

Ya Mübdi esması Kur'an-ı Kerim'de de oldukça sık geçmektedir. Ya Mübdi esmasının geçtiği ayetler ve Ya Mübdi esması zikredilirken okunacak dua aşağıda verilmektedir.