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Giriş Tarihi: 25.3.2022 11:46 Son Güncelleme: 25.3.2022 11:46

El Muhyi Ne Demek? Allah'ın El-Muhyi İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Muhyi Ne Demek? Allah’ın El-Muhyi İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Muhyi ne demek? El Muhyi faziletleri nelerdir? El Muhyi esması ne anlama gelmektedir? gibi pek çok soru ile karşılaşabilmek mümkündür. Bu esma Allah’ın Esma-ül Hüsna’da geçen isimleri arasında yer alıp, Allah-u Teala’nın sıfatları arasında yer almaktadır. El muhyi esması Kur’an-ı Kerim’de sureler içerisinde sıklıkla geçmektedir.

El Muhyi esması, Allah-u Teala'nın yarattıklarına can veren yüce bir varlık olduğunu ifade etmektedir. Canı veren de alan da yalnızca Allah-u Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde, Mürselat suresinde, Rum suresinde ve Yasin suresinde geçmektedir. El Muhyi anlamı ve faziletleri ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

El Muhyi Ne Demek?

El-Muhyi anlamı bakımından Arapça kökenli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Canlı olan, canlılık anlamına gelen El Muhyi esması Allah'ın can veren, dirilten kimse olduğunu ifade etmektedir.

Allah kullarına ve dünyada tüm yarattığı canlılara bir yaşam sunan ve sağlık verendir. O ihya edendir. El Muhyi esması ebced değeri 68'dir ve yaklaşık olarak 68 defa zikredilmesi gerekmektedir.

Ya Muhyi Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya Muhyi esmasının fazileti için kişi 68 defa "ya muhyi" diye zikir çekmelidir. 68 defa tekrarlanan bu esma kişinin giriştiği işlerde Allah'ın da izni ile başarılı olmasını sağlar. Hasta kişilere şifa verir. Kişinin zinde kalmasını sağlar. Namaz sonrasın 68 defa "ya muhyi" diye zikir çeken kullara Allah, önlerini açar sağlık verir, başarıları önlerine sunar. Sabah namazı ardından zikredilmesi de özellikle tavsiye edilmektedir.

Ya Muhyi Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen esmalardan biridir. Ya Muhyi esması ile ilgili Kur'an'da geçen ayetler şu şekildedir;

  • "Onlar, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o, onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o, her şeye kadirdir." (Ahkaf Suresi, 33. Ayet Meali)
  • "Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getir: Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek? dedi." (Yasin Suresi, 78. Ayet Meali)
  • "Ve hayat veren ve öldüren odur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı (karşılıklı dönüşümü), ona aittir (onun hükmüdür). Hala akıl etmez misiniz?" (Müminun Suresi, 80. Ayet Meali)
  • "Şüphesiz o, ölüleri de mutlaka diriltecektir." (Rum Suresi, 50. Ayet Meali)
  • "O, diriltir ve öldürür. Ve ona döndürüleceksiniz." (Yunus Suresi, 56. Ayet Meali)

El Muhyi esması zikredilirken okunulacak dua da bulunmaktadır. Bu dua ise şu şekildedir;

"Ya Muhyi, Ey canlılara hayat veren Muhyi. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ölümümü ebedi dirilişimizi başlangıç eyle. Bizi cehennemden kurtar.

Amin."

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El Muhyi Ne Demek? Allah'ın El-Muhyi İsminin Anlamı Ve Fazileti
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