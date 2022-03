El Mümit Ne Demek? Allah’ın EL-Mümit İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Mümit esması Allah'ın yarattığı gibi can da aldığını anlatan isimlerinden biridir. Ölümü tattıran kimse olarak ifade edilmektedir. Anlam olarak korkutucu bir anlama sahip olsa da faziletleri oldukça hayırlıdır. El-Mümit anlamı, faziletleri ve daha fazlası için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

El Mümit Ne Demek?

El-Mümit anlamı, her canlının bir gün ölümü tadacağı anlamına gelmektedir. Allah-u Teala'nın hayat verdiği gibi can alan, öldürme gücü olduğunu net bir şekilde ifade eden Esma-ül Hüsna isimlerinden biridir. Allah her gücü elinde barındırandır. El Mümit esması zikredilerek Allah'ın gücünü, ölüm ve yaşamın yalnızca onun ellinde olduğunu anlamımızı rahat bir şekilde sağlamaktadır.

Ya Mümit Esmasının Faziletleri Nelerdir?

Ya mümit esmasının fazileti için günde 490 defa zikredilmesi gerekmektedir. Dua sırasında ya da sonrasında, namaz öncesi ya da sonrasında zikredilebilmektedir. Kullar bu esmayı genellikle kötülüklerden Allah'a sığınarak korunmak ve harama el sürmemek için zikretmektedir.

Yaşamında yaptığı kötülük ve haramdan arınmak içinde Ya Mümit esması zikredilmektedir. Allah-u Teala her kim bu esmayı zikrederse onu kötülüklerden ve şerden korur. Ya Mümit esması Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ve şu şekilde faziletleri ifade edilmiştir;

"Hayat veren de öldüren de odur. O, bir işe hükmettiği (karar verdiği) zaman ona sadece "Ol!" der. Ve o, hemen olur." (Mümin Suresi, 68. Ayet Meali)

"Ölüm, bir insanı tefekküre sevk etmesi gereken büyük ve önemli bir hadisedir. Nitekim bir hadislerinde Hz. Peygamber Efendimiz, 'Vaiz olarak ölüm yeter.' Şeklinde buyurmuştur." (Beyhaki Şu'abü'l-iman V, 353)

Bu ayetler dışında Ya Mümit esması zikredilirken okunacak bir dua da bulunmaktadır. O ise şu şekildedir:

"Ya Mümit, Hiçbir şeydik, hayat verdin bir şey olduk lütfunla. Her nefis ölümü tadacaktır ilahi emrin gereği, hayat verdin ölümü de tadacağız. Biz müminlere en kolayından ve en temizinden ölüm nasip eyle.

Amin."