El Müntekim Ne Demek? Allah’ın El Müntekim İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala kulları arasında hiçbir ayrım gözetmeden onları dinler ve dileklerini yerine getirir ancak bu durum iyi ve kötü kişiler arasında elbette ayrım gözetecektir. Mazluma zulüm eden zalimin yaptığı bu dünyada da öte dünyada da yanına kalmayacağını bizler Allah'ın bizlere buyurduklarından anlamaktayız. Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinin birisi olan El müntekim ismi bizlere tam da bu durumu aktarmakta ve zulümden korunmak için O'na sığınmamızı istemektedir.

El Müntekim Ne Demek?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifi arasında yer alan El Müntekim'in iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan,

Birincisi; Zalim olanların ahiret günü geldiğinde cezalandırılmasıdır. Nitekim cennet Allah'a inananlara O'na niyaz edenlere, medeti O'nda arayanlara yönelik yaratıldı. Cehennem ise Allah'a şirk koşanlara ve sürekli kötülük peşinde olanlara karşı yaratıldı.

İkincisi; Acımasızca cezalandıran ve kötülere karşı intikam alan. Nitekim Allah zulme uğrayanların intikamını alacağını "bekleyin, biz de sizin ile birlikte bekliyoruz." Ayeti ile bildirmiştir.

El-Müntekim Anlamı

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El-Müntakim, Allah'ın suçluları cezalandırması anlamına gelmektedir. Allah suçluları, kul hakkı yiyenleri ve zulüm edenleri şiddetli bir şekilde cezalandıracaktır.

Zulüm edenler ve kul hakkı yiyenler Allah katında kıyas edilerek cezalandıracaktır. Nitekim müntakim sıfatı, zulüm edenin ya da kula zarar verenin yaptığı kötülük veya verdiği zarar karşılığını vererek cezalandıracaktır.

Ya Müntekim Esmasının Fazileti

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Müntekim O'nun kulları arasında kötülük peşinde olanları cezalandırmasını içeren bir anlamı içermektedir. Bununla birlikte kötülükten ve düşmandan kurtulmak anlamını da içermektedir. Ya Müntekim esmasının zikredilmesiyle ortaya çıkan faziletler ise şunlardır;

Hiçbir düşmandan zarar görmemek, kendimize haset besleyenlerden korunmak için her gün "Ya Müntakim" demek gerekmektedir.

Eğer ki haksızlığa uğramışsak ve bunun intikamını almak istiyorsak Allah'a niyaz ve niyet etmemiz gerekmektedir.

Cinlerden zarar görüyor ve rahatsız oluyorsak "Ya Müntakim Celle Celalühü" diyerek Allah'tan yardım isteyebilir ve bu rahatsızlığın önüne geçebiliriz.

Hiçbir şekilde kötülük kendimizi bulsun istemiyorsanız her gün "Ya Müntakim" demelisiniz. Ancak bunu düzenli yapmalısınız.

Zalimden ve düşmandan korunmak için bu ismi şerifi her gün düzenli olarak zikretmelisiniz.

Elbette unutulmamalıdır ki; yalnızca ismi şerifleri zikretmek zalimden ve düşmandan korunmaya yetmez. Bununla birlikte Allah'a niyaz etmek, ibadet etmek ve sonrasında niyet etmemiz gerekmektedir.