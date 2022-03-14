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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:11 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:11

El Vali Ne Demek? Allah'ın El-Vâlî İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Vali Ne Demek? Allah’ın El-Vâlî İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah bilindiği üzere tüm bu kainatın yaratıcısı ve hakimidir. Allah, kainatı ve canlıları yarattıktan sonra, bu düzene olan hakimiyetine son vermemiş, yarattığı kullarını izlemeye devam etmiş ve kainatın düzenini korumuştur. Bu nedenle Allah hem hükmeden hem de yaratandır. Allah’ın 99 isminden bir tanesi olan El Vali’de, Allah’ın tüm bu kudretini yansıtan, fazileti yüksek olan bir ismi şeriftir. Peki ya El Vali ne demek? İşte Allah’ın El-Vali isminin anlamı ve fazileti.

El vali ismi şerifi Allah'ın kudretini ve gücünü anlatmak için, canlılar ve evren üzerindeki hakimiyetini anlatmak için oldukça önemli bir ismi şeriftir ve tüm bu önemi dolayısıyla da fazileti oldukça yüksek bir ismi şeriftir.

El Vali Ne Demek?

Bütün kainat Allahu Teala tarafından yaratılmıştır ve düzeni onun tarafından tatbik edilmekte, kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz kainatta her ne yaşanırsa yaşansın, Allah hepsinden haberdardır ve hepsi Allahu Teala'nın kontrolü ve bilgisi dahilindedir.

Bu büyük evreni yaratan sıfatı da Allahu Teala'nın yine ta kendisine aittir. Bu nedenle Allah, kurduğu düzen ve yarattığı kullar üzerine tek bir hakim güçtür, iktidarı tektir ve başkasıyla paylaşılmamaktadır. El vali ismi şerifi de Allah'ın kurduğu düzenin tek hakimi olduğunu ve yarattığı kulların her hareketini bildiğini, kontrolü altında tuttuğunu anlatır.

El-Vâlî Anlamı

Allahu Teala oluşturduğu düzeni kulları için yaratmış ve biz kullarını verdiği bolluk ve bereket ile şereflendirmiştir. Bu nedenle Allahu Teala tüm bu bolluk ve bereketin karşılığında kullarının ne yaptığını ve ne durumda olduğunu devamlı olarak gözlemektedir, hükmetmektedir ve bilgi sahibi olmaktadır.

Şüphesiz ki evrende hiçbir şey onun bilgisi dışında gerçekleşmez, gerçekleşemez. El Vali ismi de Allah'ın 99 isminden biridir ve tam olarak Allah'ın kulları üzerindeki ve kurduğu kainat üzerindeki mutlak hükmünü anlatır.

Ya Vali Esmasının Fazileti

El Vali, Allah'ın isimlerinden bir tanesi olarak zikir ile anıldığında çok fazla fayda getirmektedir. Bu ismi zikir eyleyenler, çok fazla faziletin şerefine erişmektedir. Makam ve mevkisi yükselir ve bunun yanında Allah'a yaklaşarak sevap kazanır.

Gece ve gündüz vakitlerinde 1000 kez El Vali esmasını okuyan ve bu ismi şerifi dile getirenler veli kullar mertebesine yükselirler ve evliyalar ile görüşebilirler.

Bu hayatta olan her şey insanda büyük bir merak uyandırabilir. Bu nedenle El Vali esması okunmalıdır. Bunun için El – Vali Celle Celalühü biçiminde farklı rakamlar ile telaffuz edilirse, yeterli olacaktır. Allah'ın 99 isminden biri olan El – Vali esması en yüksek fazilete sahip esmalardan bir tanesidir.

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El Vali Ne Demek? Allah'ın El-Vâlî İsminin Anlamı Ve Fazileti
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