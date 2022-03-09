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Giriş Tarihi: 9.3.2022 16:06 Son Güncelleme: 9.3.2022 16:06

El Zahir Ne Demek? Allah'ın El-Zâhir İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Zahir Ne Demek? Allah’ın El-Zâhir İsminin Anlamı Ve Fazileti

Faziletleri arasında bilinmeyen rahatsızlıkların, hastalıkların nedenini anlamak ve öğrenmek de yatan El zahir esması, kişiler kararsızlık içerisinde olduğunda ve zor durumda kaldığında verdiği fazilet ile kişileri hayırlı seçime ve Allah yoluna yakınlaştırmaktadır. El Zahir esması diğer yandan gözükmeyen gizemli olayları görünür kılarak anlatır ve Allah’ın kullarının idrak etmesini sağlar. Bu nedenle zikredildiği zaman oldukça faydalı olan El Zahir esması, esas olarak varlığı tüm çıplaklığıyla görebilmeyi sağlar ve fazileti bu şekildedir. Peki ya El Zahir ne demek? İşte Allah’ın El – Zahir isminin anlamı ve fazileti…

El zahir, ebced değeri oldukça yüksek bir fazilet sunar. Fakat bu, kesinlikle zor değildir çünkü varlıkları tüm çıplaklığı ile göstermesi, kişileri Allah yoluna yaklaştırması nedeniyle, oldukça kıymetli faziletleri kendinde barındırmaktadır. Allahu Teala'nın 99 isminden biri olan El Zahir, rabbin tüm gerçekleri çırılçıplak göstermesinin yanında bir de varlığının kanıtı olması açısından çok önemlidir. Kainatı ve canlıları yaratan, öncüsü olmayan, her şeyin yaratıcısı ve bileni, karar vereni olarak Allah'ın kanıtlarından bir tanesini gösterir El Zahir esması.

El Zahir Ne Demek?

Varlığı açıkça gözüken demek, El Zahir demektir. El Zahir Allahu Teala'nın tüm delilleri ile, kanıtları ile göründüğünün kanıtı olan bir esmadır. Allahu Teala'nın varlığını gözle kanıtladığını ifade etmek için El Zahir ismi Allah'ın 99 isminden biridir.

El-Zahir Anlamı

Allah'ın varlığının çok net bir şekilde anlaşılabilecek, kanıt ve delilleriyle var olduğunu anlatmak adına El Zahir esması kullanılmaktadır. Kelime anlamı olarak El-Zahir Arap dilinde "görünen" demektir.

Allahu Teala'nın esmalarından bir tanesi olan El Zahir esması aynı zamanda Allah'ın mahlukatı yaratmasını ve evreni yaratmasını niteler. Tüm bunlar da yine aslında Allah'ın varlığının açıkça göründüğünün birer kanıtıdır.

Ya Zahir Esmasının Fazileti

Asıl ebced değeri 1106 kere okunması olan El zahir esmasının tüm bu okumalar yapıldıktan sonra gizlenen sırları ortaya çıkartmaya vesile olduğu bilinmektedir. El Zahir esması kötülüklerden arınmaya, kurtulmaya ve halihazırda var olan işlerin kolaylaşmasına ve işlerin açılarak bereketlenmesine neden olmaktadır.

Görünmeyen engellerin aşılması faziletini kendinde taşıyan El Zahir esması, birçok fazilete sahiptir. Allahu Teala'nın varlığını ve yüceliğini anlamaya yarayan, iman etmeyi sağlayan bir Esma'dır.

Ez Zahir Anlamı

Ez Zahir'in Türkçe anlamı "görünen" demektir. Arapça dilinden çevirisi bu şekilde olmaktadır. Fazileti de tüm gerçeklikleri çıplak bir şekilde sunmak olan Ez Zahir esmasının Türkçe'ye çevirisi oldukça net ve isabetlidir.

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El Zahir Ne Demek? Allah'ın El-Zâhir İsminin Anlamı Ve Fazileti
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