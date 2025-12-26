Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 2.568 deprem konutu için kura çekimi yapılacak
Elazığ'da 2.568 deprem konutu için kura çekimi yapılacak

Elazığ Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek tören kapsamında, Elazığ'da toplam 2.568 bağımsız bölüm için kura çekimi yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, 6 Şubat depremi sonrasında Elazığ'a ayrılan konut sayılarının kentsel alanlarda 978 konut ve 23 işyeri, kırsal alanlarda ise 1.567 konut olduğu kaydedildi. Hak sahibi vatandaşlar için noter huzurunda kura çekiminin gerçekleştirileceği ve kuranın canlı olarak yayınlanacağı, yayının "AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi" adlı YouTube hesabından takip edilebileceği duyuruldu.

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut inşaatlarında şu ana kadar Türkiye genelinde 455.357 bağımsız bölüm tamamlandığı, Elazığ'daki kura sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüleceği ifade edildi.

