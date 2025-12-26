Elazığ’da 2.568 deprem konutu için kura çekimi yapılacak

Yapılan açıklamada, 6 Şubat depremi sonrasında Elazığ'a ayrılan konut sayılarının kentsel alanlarda 978 konut ve 23 işyeri, kırsal alanlarda ise 1.567 konut olduğu kaydedildi. Hak sahibi vatandaşlar için noter huzurunda kura çekiminin gerçekleştirileceği ve kuranın canlı olarak yayınlanacağı, yayının "AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi" adlı YouTube hesabından takip edilebileceği duyuruldu.