Elazığ’da feci kaza kaza! Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu, Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Z.B. yönetimindeki 23 BL 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.