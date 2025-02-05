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Giriş Tarihi: 5.2.2025 23:09

Elazığ'da feci kaza kaza! Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Elazığ’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da feci kaza kaza! Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu, Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Z.B. yönetimindeki 23 BL 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Elazığ'da feci kaza kaza! Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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