Elazığ’da korkutan görüntüler: Yanı başına yıldırım düştü!

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hayvan otlatan sürü sahibi Ramazan A. (30), yanına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Yıldırımın düşme anı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Korkutan olay, dün Karakoçan ilçesi Bazlama köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü sahibi Ramazan A. (30), hayvanlarını otlattığı sırada yağışa ve doluya yakalandı. Bu sırada kırsal alanda ateşin başında ısınan şahsın yanına yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte şahıs hafif yaralandı.

YILDIRIMIN DÜŞME ANI KAMERADA

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, kontrol amaçlı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yıldırımın düşme anı Musa Seven tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ateşin başında Ramazan A. ile oturan Seven'in dolu yağışını görüntülendiği ve ateşin ortasına yıldırımın düştüğü görüldü.

