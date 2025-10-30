Elazığ’da korkutan görüntüler: Yanı başına yıldırım düştü!

YILDIRIMIN DÜŞME ANI KAMERADA

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, kontrol amaçlı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yıldırımın düşme anı Musa Seven tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ateşin başında Ramazan A. ile oturan Seven'in dolu yağışını görüntülendiği ve ateşin ortasına yıldırımın düştüğü görüldü.