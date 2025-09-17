Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da motosikletle çarpışan otomobil yan yattı: 1'i ağır 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 17.9.2025 15:18

Elazığ'da motosikletle çarpışan otomobil yan yattı: 1'i ağır 2 yaralı!

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Korkutan kaza, Elazığ-Bingöl yolu Akçakiraz beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

