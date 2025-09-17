Elazığ’da motosikletle çarpışan otomobil yan yattı: 1’i ağır 2 yaralı!

Korkutan kaza, Elazığ-Bingöl yolu Akçakiraz beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.