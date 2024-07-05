Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da şok eden cinayet: Kayıp kadının cesedi bulundu, katili intihar etti
Giriş Tarihi: 5.7.2024 16:05 Son Güncelleme: 5.7.2024 16:51

Elazığ’da şok eden cinayet: Kayıp kadının cesedi bulundu, katili intihar etti

Elazığ’da bir araç içerisinde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Kadın için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da şok eden cinayet: Kayıp kadının cesedi bulundu, katili intihar etti

Olay, Elazığ-Diyarbakır yolu 41. kilometresi Hazar Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar aracın içerisinde 2 kişiyi cansız halde görünce durumu 112 acil servise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Halil Çetin (29) ve Rukiye Yıldırım'ın (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre, şahsın önce kadını öldürdüğü ardından intihar ettiği öğrenildi. Ayrıca hayatını kaybeden Rukiye Yıldırım için dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da şok eden cinayet: Kayıp kadının cesedi bulundu, katili intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA