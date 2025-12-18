Elazığ’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 1 yaralı

Elazığ'ın İzzet Paşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında taraflardan biri, yanında bulunan silahla diğer kişiyi bacağından vurdu.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.