Elazığ’da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince, Pelte köyünde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan leylek muhafaza altına alındı. Yaralı leylek, tedavi ve bakımının yapılması için Fırat Üniversitesi Hayvan Sağlığı Bölümüne teslim edildi.







Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekipleri, yaralı halde bulunan hayvanları, tedavilerinin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere teslim etmeye ve doğada ki hayvanların yanında olmaya devam edeceklerini bildirildi.