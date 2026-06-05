Elazığ’da zincirleme felaket! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 10 araç birbirine girdi!





'ARAÇLARI VURA VURA DAĞITTI'

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'da olay yerine gelerek kaza ve çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Olay anını anlatan vatandaşlardan Öner Coşkun, "Kapının önünde oturuyordum. Bir ses gelemeye başladı. Bu ses nedir dedim ve dönüp baktım. Kamyonetin peşi sıra kamyonu gördüm. Kamyonu gördüm ve geri çıktım. Buradaki tüm araçları aldı götürdü. Vura vura dağıttı. Bir aracı önüne kattı. Vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı. Gittim onu açtım ve nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi vura vura gitti" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör