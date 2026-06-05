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Giriş Tarihi: 5.06.2026 11:04 Son Güncelleme: 5.06.2026 11:23

Elazığ’da zincirleme felaket! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 10 araç birbirine girdi!

Elazığ’da meydana gelen zincirleme kaza felaket senaryolarını aratmadı. Freni patlayan kamyon önüne geleni ezip geçerken 10 araç birbirine girdi. Yaralıların olduğu öğrenilen olayda korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Elazığ’da zincirleme felaket! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 10 araç birbirine girdi!
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Kaza, merkez Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan Ziver Holding'e ait 23 DV 770 plakalı hafriyat kamyonu rampa aşağı hızlanmaya başladı. Bazı araçları önüne alarak sürükleyen kamyon, 10 araca zarar verdi.

1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Birçok aracın kullanılamaz hale geldiği kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Freni patlayan kamyonun caddeyi savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 5 yaralı | Video



'ARAÇLARI VURA VURA DAĞITTI'

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'da olay yerine gelerek kaza ve çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Olay anını anlatan vatandaşlardan Öner Coşkun, "Kapının önünde oturuyordum. Bir ses gelemeye başladı. Bu ses nedir dedim ve dönüp baktım. Kamyonetin peşi sıra kamyonu gördüm. Kamyonu gördüm ve geri çıktım. Buradaki tüm araçları aldı götürdü. Vura vura dağıttı. Bir aracı önüne kattı. Vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı. Gittim onu açtım ve nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi vura vura gitti" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ #KAZA

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