Elden gönüle Sosyal Yardım Merkezinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılıyor

Gıda, temizlik ürünleri, giysi ve bebek bakım malzemeleri gibi birçok temel ihtiyacın karşılandığı Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi puan sistemi ile çalışıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine tahsis edilen puanlarla merkezden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Kâğıthane İmrahor Caddesi'nde bulunan yardım merkezinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin çağrı merkezini arayarak veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabiliyor. Başvurular, ailedeki çocuk sayısı, yaşlı bireyler ve özel ihtiyaç durumu gibi kriterler dikkate alınarak değerlendiriliyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projenin önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu: "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerine daha kolay erişmesini sağlamak adına kuruldu. Modern ve düzenli bir yapıya sahip olan merkezimizde, vatandaşlarımız kendilerine verilen puanlarla ihtiyaç duydukları ürünlere ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor. Böylece hem aile ekonomilerine destek oluyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyoruz."

RAMAZAN AYINDA GIDA KOLİSİ DESTEĞİ

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kâğıthane Belediyesi dayanışma ruhunu bir adım ileri taşıyor. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Ramazan, birlik beraberlik ve paylaşmanın doruk noktaya ulaştığı bir aydır. Bu mübarek ayda kimsenin yalnız kalmaması, sofraların bereketle dolması için ekiplerimiz sahada olacak. İhtiyaç sahibi ailelerimiz, gıda kolisi talebinde bulunduğunda ekiplerimiz en kısa sürede yanlarında olacaktır." dedi. Vatandaşlar gıda kolisi desteğinden faydalanmak için kagithane.istanbul adresi üzerinden başvuru yapabilecek.