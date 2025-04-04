Elektrik kablolarında meydana gelen patlamalar vatandaşları isyan ettirdi

Şişli'deki Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokakta daha önce yeraltındaki kabloları yanmış ve sonrasında elektrik trafosunda patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlamanın etkisiyle kaldırımdaki parke taşları ve trafo dolabı parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Erol Ancu hastaneye kaldırılmıştı. Aynı sokakta dün akşam saat 19.00 sıralarında elektrik kablolarında sık sık meydana gelen patlamalar sonucu bir yeraltı kablosunda çıkan yangın sonrası mahalle tekrar elektriksiz kaldı.

BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarının geçici olarak çözüm getirdiğini ancak sorunların kısa sürede tekrar ettiğini ifade eden mahalle sakinleri, durumun kesin bir çözüme kavuşması için mahalledeki altyapı sisteminin ve kabloların tamamının değişmesi gerektiğini dile getirdi. Yeraltı kablolarında çıkan yangın anları mahalle sakinlerinin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Daha önce sık sık aynı arızanın yaşandığını ve artık düzeltilmesi gerektiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Kemal Danacı, "Arkamızda gördüğünüz yerde Aralık ayında büyük bir patlama meydana gelmişti. Arkadaşımız yaralanmıştı. Burada sıkıntımız sık sık arıza olması. Her hafta bir patlama, yangın. Bugün de araba yanacakken, kaçırdık. Gördüğümüz noktada yine bir patlama meydana geldi. Buradaki kabloların değişmesi için Aralık ayında imza kampanyası oluşturduk. BEDAŞ'a teslim ettik. İşçi arkadaşlar emek veriyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu işin köklü çözümü kabloların komple değişmesi. Tekrar bir ölüm, yaralanma olmasın. Bir arkadaşımız 3 ay hastanede yattı. Dalağını aldılar. Hala hiçbir çözüm yok. Mahallemizin 3-4 sokağında ciddi sorunlar var. Bu sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyoruz."dedi.

Engelli bir kızı olduğunu ve sık sık yaşanan kesintiden dolayı sıkıntı yaşadığını söyleyen Raziye Demir, "Benim kızım engelli. Geçen patlamadan dolayı asansörümüz arızalandı. Kullanamıyoruz. Kışın çok mağduriyet yaşadık. Doğalgaz olsun, asansör olsun. Kızım hava makinesi kullanıyor. Onun için sıkıntılar yaşadık. Çok dilekçe yazdık. Bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Mağduriyetimiz var. İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşanılmaması gerekiyor." Dedi.