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Giriş Tarihi: 26.07.2026

Elektrik kesintisini fırsat bildi çalıştığı kuyumcuyu soydu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Elektrik kesintisini fırsat bildi çalıştığı kuyumcuyu soydu
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İstanbul Fatih'te İbrahim K. isimli işçi, elektrik kesintisi sırasında çalıştığı kuyumcudan 12 milyon değerinde 300 tam altın çaldı. Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde çalınan 282 adet tam altın ve altın satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.
Şüpheli İbrahim K. eksik olan 18 altının başka bir kuyumcuda gram haline getirdikten sonra çalıştığı kuyumcudan daha önce çaldığı 100 gram altına karşılık tekrar kasaya bıraktığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #FATİH

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