Elektrikli Araba Nedir? Elektrikli Araç Nasıl Çalışır, Ne Tür Motor Kullanılır?

Elektrikli arabalar son yıllarda hayatımıza giren önemli teknolojik cihazlardır. Pek çok marka hem çevre kirliliğini azaltmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla araç kullanabilmek için elektrikli araçlar üretmeye başladı. Çevreye dost elektrikli araçlar çok fazla rağbet gördü. Elektrikli arabalar ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; elektrikli araba motoru nasıl çalışır, elektrikli araçlarda ne tür motor kullanılır, AC mi DC mi, elektrikli araba özellikleri nelerdir?

Elektrikli Araba Nedir?

Elektrikli arabalar son yıllarda oldukça popüler araçlar haline geldi. Pek çok modeli ve çeşidi üretilmeye başladı. Bizler de bu modelleri yollarda görmeye başladık. Elektrikli araba elektrik enerjisi ile çalışan araba anlamına gelir. Elektrikli arabalar yakıt tasarrufu sağlar. Bunun yanında çevre kirliliğini ve karbon emisyonunu azaltır. Elektrikli araçlar enerjiyi şarj istasyonlarından sağlar. Benzinlikler gibi elektrik sağlayan istasyonlar popüler olmaya başladı. Bunun yanında büyük sitelerde veya müstakil evlerde de insanlar özgürce arabalarını elektrik enerjisi ile doldurabilecekleri istasyonlar kurabilmektedirler.

Elektrikli Araç Nasıl Çalışır?

Elektrikli araçlar bir veya birden fazla elektrik motoru kullanarak, bataryalardan ve diğer enerji depolama cihazlarından depoladığı elektriği kullanırlar. Elektrik motorları ani tork verir ve bu sayede güçlü ve dengeli bir hızlanma sağlarlar. Elektrikli araçlar bataryada depolanmış enerjinin motora iletilmesi ile çalışırlar.

Ne Tür Motor Kullanılır?

Eğer bir araç %100 elektrikli ise içten yanmalı motor bulunmaz. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren bir motor bulunur. Bunun dışında rotor olarak adlandırılan dönen bir parça daha bulunur. İçten yanmalı motorların tersine elektrik motorunda rölanti hızı yoktur. Bu sebeple de elektrikli araçlarda şanzıman, debriyaj ve tork dönüştürücü gereği yoktur. Bunun sonucunda da onarım ve bakım gerektiren pek çok bileşen de yoktur. Elektrikli motorlar diğer motorlara göre daha sessizdir ve zararlı egzoz gazı yaymazlar. Aynı performansı sağlayan diğer motorlara göre daha küçüktürler.