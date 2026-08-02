Yangın, Abalı Mahallesi Halit Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret H.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Elektrikli fırından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi



Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının yeniden başlamaması için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre yangının elektrikli fırından kaynaklandığı değerlendirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.