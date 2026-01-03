Elektrikli vahşete müebbet talebi

İstanbul Fatih'te, 30 Eylül 2024'te alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş (18) ile Ramazan K. (28), Eda T. (28), Cebrail K. (29) ve İsmail K. (26) arasında kavga çıktı. Aldığı darbelerle bayılan Yaşar Karakaş'a (18), şüpheliler tarafından ayıltmak amacıyla elektrik verildi. Talihsiz genç maruz kaldığı işkence ve elektrik sonucu hayatını kaybetti. Olay anında evde bulunan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı. Savcılık, Karakaş'ın ölüm sebebinin elektrik akımı olduğunu vurguladı ve 4 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.