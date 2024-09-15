Elektronik sigara gençleri aromayla zehirliyor

Özellikle gençlerin kullandığı elektronik sigaralar ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Elektronik sigaraları genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşünüyoruz" dediği ve özellikle de gençler arasında yaygınlaşan bu bağımlılığı uzmanına sorduk. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Erkan Kaba, elektronik sigaranın zararlarını ve insan vücuduna olan etkilerini SABAH'a anlattı:Elektronik sigaraların içeriği tam olarak içeriğinin bilinmiyor. Araştırmalarımızda, içeriğindeki maddelerin ısıyla buluşması sonucu sigarayı taklit eden bu aletler DNA ve hücre hasarı yapıyor. Elektronik sigara kullanımıyla beraber ani ölümler, akciğer yetmezliği vb. problemler de yaşanıyor.Kapalı ortamlarda tüketilmesi, daha konforlu gözükmesi, kokusunun olmaması, aromalı olması daha genç yaştakilerin bunları kullanmasına sebep oluyor. Bu aromalar, akciğere olan zararı arttırıyor ve baloncuk oluşumuna neden oluyor. Göğüs içi basıncın arttığı durumlarda baloncuklar patlayarak hayati tehlikeler yaşatabiliyor.Aromalı ve cezbedici renklerde olması gençlerimizi aldatmasın. Buna karşı bir önlem alınmalı. Okullarda seminer düzenlenmeli, kamu spotları arttırılmalı, bununla ilgili daha çok demeçler verilmeli.Sigarayı bırakmak isteyenlerin elektronik sigaraya başvurması oldukça yanlış. Yapılan son çalışmalarda, elektronik sigara içenlerin sigaraya başlama ihtimalleri de, elektronik sigara vasıtasıyla normal sigarayı bırakanların geri başlama oranları da oldukça yüksek.