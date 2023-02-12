Haberler Yaşam Haberleri Elif Nur depremde hayatını kaybetmişti... Kaldığı yurtta anıldı
Giriş Tarihi: 12.2.2023 13:09 Son Güncelleme: 12.2.2023 13:14

Elif Nur depremde hayatını kaybetmişti... Kaldığı yurtta anıldı

Rize RTEÜ Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Oklu 4 sınıf öğrencisi memleketi Malatya da binanın altına kalarak hayatını kaybetti. Rize’de kaldığı kız öğrenci yurdundaki yatağına çiçek ve Türk Bayrağı koyuldu.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Elif Nur depremde hayatını kaybetmişti... Kaldığı yurtta anıldı

Malatya'da depremde hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in Rize'de kaldığı kız öğrenci yurdundaki yatağına çiçek ve Türk Bayrağı koyuldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4. Sınıf öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer (23), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde memleketi Malatya'da hayatını kaybetti. Güneysu merkezde bulunan kız yurdunda kalan Elif Nur'un kaldığı odadaki boş kalan yatağına yurt müdürü ve personelleri tarafından çiçek, Türk Bayrağı ve Elif Nur'a yazılan yazılar bırakıldı.

Elif Nur'un yatağına yurt müdürlüğü tarafından koyulan yazıda ise, "Yurt müdürlüğümüzde barınmakta olan Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonucu memleketi Malatya'da hayatını kaybetmiştir. Bir daha gelemeyeceğin yurdun da uyuyamayacağın odanda seni hep hatırlıyor olacağız. Mekanın cennet makamın ali olsun. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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Elif Nur depremde hayatını kaybetmişti... Kaldığı yurtta anıldı
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