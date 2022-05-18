Elif Sinan davasında tutuklama çıktı! Yaralı halde hastaneye bırakıp intihar etti demişti...

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuksuz sanık T.A, Eskişehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve Elif Sinan'ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından savunmasını yapan sanık T.A, önceki ifadelerini tekrarlayarak, kimseyi öldürmediğini ve olayın intihar olduğunu iddia etti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı İbrahim Yılmaz, duruşmanın ardından gazetecilere, bugün kovuşturma aşamasında tamamen hukuki delil ve hükümlere bakılarak tutukluluk kararı çıktığını söyledi.

Müşteki avukatı Yılmaz, "Bu aşamada hem mahkeme heyetine hem de bu zamana kadar emek veren güvenlik teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Abla Zeynep Sinan da tutukluluk kararının kesinleşeceği günü beklediklerini belirterek, adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.