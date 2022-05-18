Haberler Yaşam Haberleri Elif Sinan davasında tutuklama çıktı! Yaralı halde hastaneye bırakıp intihar etti demişti...
Giriş Tarihi: 18.5.2022 16:46 Son Güncelleme: 18.5.2022 16:54

Elif Sinan davasında tutuklama çıktı! Yaralı halde hastaneye bırakıp intihar etti demişti...

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Elif Sinan davasında tutuklama çıktı! Yaralı halde hastaneye bırakıp intihar etti demişti...

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi kız arkadaşını yaralı halde hastaneye götüren ve intihar ettiğini öne süren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuksuz sanık T.A, Eskişehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve Elif Sinan'ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından savunmasını yapan sanık T.A, önceki ifadelerini tekrarlayarak, kimseyi öldürmediğini ve olayın intihar olduğunu iddia etti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı İbrahim Yılmaz, duruşmanın ardından gazetecilere, bugün kovuşturma aşamasında tamamen hukuki delil ve hükümlere bakılarak tutukluluk kararı çıktığını söyledi.

Müşteki avukatı Yılmaz, "Bu aşamada hem mahkeme heyetine hem de bu zamana kadar emek veren güvenlik teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Abla Zeynep Sinan da tutukluluk kararının kesinleşeceği günü beklediklerini belirterek, adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Elif Sinan davasında tutuklama çıktı! Yaralı halde hastaneye bırakıp intihar etti demişti...
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